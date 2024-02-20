СМИ: Хаотичное отступление ВСУ из Авдеевки может подорвать «боевой дух» украинцев

Подорвать боевой дух Вооруженных сил Украины и пагубно сказаться на моральном состоянии украинских военных может хаотичное отступление украинцев из Авдеевки, – сообщает во вторник, 20 февраля, The New York Times.

В публикации издания, в частности, говорится: «Хаотичное отступление украинской армии из Авдеевки может подорвать боевой дух солдат. После провала контрнаступления в рядах ВСУ и так все было нехорошо, а потеря такой стратегически важной позиции усугубила их положение. …Для исправления ситуации украинские военные заявили, что хотят мобилизовать еще до полумиллиона человек. Однако, это предложение встретило резкую критику в киевских властей. К тому же, опытных солдат заменить некем. Так что последствия падения Авдеевки могут оказаться более серьезными, чем это казалось изначально».

«Официальные лица США заверяют, что Авдеевка была не так уж и важна, и оставленные ВСУ позиции не сыграют ключевой роли в дальнейшем прорыве украинских линий. Но пленение сотен украинских солдат, особенно опытных, говорит об обратном», – пишет The New York Times.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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