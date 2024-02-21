В Финляндии решили популяризировать стрельбу «для усиления защиты от российской агрессии»

Член комитета по обороне Эдускунта (парламента) Финляндии Юкка Копра заявил, что «для усиления защиты от российской агрессии» необходимо популяризировать в стране такое хобби, как стрельба, – сообщает в среду, 21 февраля издание The Guardian.

В публикации под названием «Футбол, хоккей. Стрельба? Финляндия надеется, что хобби укрепит национальную оборону» британское издание пишет: «Финны хотят популяризировать стрельбу среди жителей страны в качестве хобби для защиты от российской агрессии, о чем заявил член комитета по обороне парламента Финляндии Юкка Копра».

«Действующее правительство намерено увеличить количество тиров в Финляндии с примерно 600-700 до 1000. Распространение такого хобби улучшит финскую модель обороны, потому что научит людей обращаться с оружием и стрелять», – заявил Копра.

«В Финляндии возрос интерес населения к военной подготовке, многие граждане хотят получить лицензию на владение огнестрельным оружием. Обычное количество учебных дней, которые Национальная ассоциация оборонной подготовки Финляндии проводит в год, обычно составляет 50 тысяч, однако в 2023 году их количество достигло отметки в 116 тысяч», – пишет The Guardian.

Хельсинки, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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