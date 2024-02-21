Шольц поддерживает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт на брифинге в среду, 21 февраля, заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц поддерживает резолюцию о поставках Украине дополнительных «дальнобойных боевых систем и боеприпасов» для «прицельных ударов по стратегически важным объектам в глубоком тылу России, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, Хебештрайт сказал: «Что касается поставки специальной боевой системы, то канцлер остается при своей позиции. Он поддерживает резолюцию, которую 22 февраля обсудит Бундестаг и в которой звучит призыв передать Украине дальнобойное оружие. Он не менял своей позиции по вопросу передачи Киеву таких вооружений».

При этом, СМИ отмечают, что в заявлении представителя германского правительства о передаче Киеву именно ракет Taurus не прозвучало.

Ранее сообщалось, что фракции коалиционных партий Германии, такие, как Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), «Зеленые» и Свободная демократическая партия (СвДП) вынесли на обсуждение Бундестага резолюцию о «долгосрочной военной поддержке Украины», которая включает в себя «поставки необходимых дополнительных дальнобойных боевых систем и боеприпасов для возможности нанесений прицельных ударов по стратегически важным объектам, находящимся в глубоком тылу».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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