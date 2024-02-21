Генеральный инспектор Министерства обороны США Роберт Сторч на брифинге в среду, 21 февраля, заявил, что переданные Украине системы ПРО Patriot и другие вооружения становятся все более бесполезными, – сообщают СМИ.

В ходе своего выстопления представитель Пентагона сказал: «Передача системы ПРО Patriot, бронемашин Bradley и Stryker, танков Abrams не сопровождалась системной разработкой мероприятий по их техобслуживанию. Пентагон представил Украине бронетехнику и системы ПВО без плана по обеспечению их долгосрочной полезности. …Отсутствие дальновидности в этом вопросе вызывает беспокойство, сейчас начал разрабатываться новый подход в этом вопросе».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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