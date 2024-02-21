российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 21 февраля 2024, 22:02 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Верховный суд отказал Надеждину в регистрации в качестве кандидата на выборах президента России

Фото: официальный телеграм-канал партии «Гражданская инициатива»

Судья Верховного суда РФ Олег Нефедов в среду, 21 февраля, заявил, что Борису Надеждину отказано в иске о регистрации его кандидатом в президенты России, – сообщают СМИ.

В ходе оглашения решения судья Верховного суда РФ сказал: «В удовлетворении искового заявления Надеждина об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии отказать. Количество недействительных подписей в поддержку кандидатуры Надеждина оказалась выше допустимой».

Следует отметить, что сам Надеждин на слушания в Верховный суд РФ не явился, написав в своем Telegram-канале, что «уехал с семьей за границу на отдых».

Как сообщает РИА Новости, политик также заявил, что «обжалует отказ» Верховного суда, а также, что «планирует участвовать и победить на выборах в Госдуму в 2026 году, «чтобы не собирать подписи к следующим выборам президента РФ».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Политика, Россия, Скандалы и происшествия,