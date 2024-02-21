Верховный суд отказал Надеждину в регистрации в качестве кандидата на выборах президента России

Судья Верховного суда РФ Олег Нефедов в среду, 21 февраля, заявил, что Борису Надеждину отказано в иске о регистрации его кандидатом в президенты России, – сообщают СМИ.

В ходе оглашения решения судья Верховного суда РФ сказал: «В удовлетворении искового заявления Надеждина об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии отказать. Количество недействительных подписей в поддержку кандидатуры Надеждина оказалась выше допустимой».

Следует отметить, что сам Надеждин на слушания в Верховный суд РФ не явился, написав в своем Telegram-канале, что «уехал с семьей за границу на отдых».

Как сообщает РИА Новости, политик также заявил, что «обжалует отказ» Верховного суда, а также, что «планирует участвовать и победить на выборах в Госдуму в 2026 году, «чтобы не собирать подписи к следующим выборам президента РФ».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube