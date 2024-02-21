Фон дер Ляйен не обещает Украине «рамочный договор» о вступлении в ЕС и к середине текущего года

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду, 21 февраля, на брифинге в Брюсселе заявила, что рамочный проект договора о вступлении Украины в Евросоюз к началу выборов в ЕС, которые пройдут в июне этого года, вряд ли будет подготовлен, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, глава Еврокомиссии сказала: «Мы все еще работаем над рамочным договором. Я предполагаю, что к европейским выборам он готов еще не будет. Есть развитие разных переговорных позиций, и это занимает некоторое время. Я думаю, возможно, что мы сможем быть готовы в начале лета».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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