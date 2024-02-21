Медведев о ликвидации бывшего российского вертолетчика-предателя: Собаке – собачья смерть

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя убийство в Испании бывшего российского вертолетчика-предателя Кузьминова, сказал: «Собаке – собачья смерть!»

В видеоролике, размещенном в Telegram-канале зампреда Совбеза РФ, в ходе общения с пулом российских СМИ, отвечая на соответствующий вопрос, Медведев говорит: «Собаке – собачья смерть!»

«Я сказал все, что хотел», – отреагировал Медведев на уточняющий вопрос «И не важно от чьих рук?»

Следует напомнить, что предатель Максим Кузьминов пресс-конференции, организованной ГУР Украины, 5 сентября 2023 года в Киеве рассказал, что с ним связались представители украинских спецслужб и предложили за деньги и новый паспорт угнать Ми-8 ВКС РФ. Втайне от экипажа предатель Кузьминов доставил вертолет представителям Киева. Второй пилот и бортмеханик сдаваться отказались, приняли бой и погибли.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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