США обвиняет Россию в нарушении санкций ООН из-за передачи автомобиля Ким Чен Ыну

Официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер на брифинге в среду, 21 февраля, заявил, что Россия нарушила санкции Совета безопасности ООН подарив главе КНДР Ким Чен Ыну автомобиль, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель Госдепа сказал: «Да, я видел эти сообщения, но я, честно говоря, не знал, что существует такое понятие, как «роскошный автомобиль российского производства». Надеюсь, Ким получил расширенную гарантию. Не уверен, что если бы я хотел купить роскошный автомобиль, я бы не стал искать его в России, даже если бы не было санкций. А передача автомобиля КНДР нарушает санкции Совета безопасности ООН».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube