Медведев заявил, что задачи СВО можно будет считать выполненными после создания «защитного кордона»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду, 21 февраля, заявил, что только после создания «защитного кордона» можно будет признать задачи СВО выполненными, – сообщает ТАСС.

В ходе общения с пулом российских СМИ, отвечая на соответствующий вопрос агентства, Медведев сказал: «Нам нужно полностью обеспечить наши интересы. Что такое полностью обеспечить наши интересы? Во-первых, выполнить задачи СВО, о которых сказал президент. Во-вторых, создать необходимый защитный кордон, который будет страховать от всякого рода поползновений на наши земли: не только обстрелы, но и активные наступательные операции. И только в этом случае можно будет признать, что задачи выполнены».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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