Россия назвала «бессовестными и юридически ничтожными» санкции Лондона из-за смерти Навального*

Посольство России в Лондоне в среду, 21 февраля, заявило, что введенные Лондоном антироссийские санкции из-за смерти Алексея Навального* являются «тщетными, юридически ничтожными и нелегитимными», кроме того российские дипломаты пообещали «не оставить без ответа» решение британских властей, – сообщают СМИ.

В распространенном заявлении российского диппредставительства, говорится: «Решение британских властей ввести 21 февраля нелегитимные односторонние ограничения против ряда наших граждан под надуманным предлогом поражает своей бессовестностью. Апеллируя на каждом шагу к принципу суверенитета, будто бы не соблюдающемуся Россией в контексте СВО, в Лондоне сами же беззастенчиво вмешиваются во внутренние дела нашей страны. Хотя на данный момент нет ни итогов расследования, ни конкретных фактов, здесь уже нашли виноватых и без суда и следствия вынесли свой «санкционный вердикт». Рассматриваем решение Лондона как тщетное и юридически ничтожное. Как и все предыдущие антироссийские выпады, оно не останется без ответа».

Лондон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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