Глава ВОЗ заявил о превращении сектора Газа в «зону смерти»

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на брифинге в Женеве в среду, 21 февраля, заявил, что сектор Газа превратился «в зону смерти», где «гуманитарная ситуация в Газе стала бесчеловечной и продолжает ухудшаться», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами глава ВОЗ сказал: «Газа превратилась в зону смерти. Здесь большая часть территории была разрушена, более 29 тысяч человек погибли, очень многие получили ранения, еще много считаются пропавшими без вести. …С начала обострения конфликта резко возрос уровень недоедания – в некоторых районах с менее чем 1% до более15%, что подвергает риску жизни еще большего количества людей. В Газе являются бесчеловечными и продолжают ухудшаться ситуации, как в области здравоохранения, так и в гуманитарной сфере».

Женева, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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