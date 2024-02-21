Лавров: Западные элиты «остервенели» от интервью Карлсона с Путиным

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду, 21 февраля, на министерском заседании Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро заявил, что интервью российского президента Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону западные элиты встретили «с остервенением», потому что там была изложена правда, которую они от своих избирателей скрывают, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава российской дипломатии сказал: «Вспомните, с каким остервенением было встречено на Западе интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону, где была изложена правда, которую западные элиты скрывают от своих избирателей. Это все потому, что Запад часто прибегает к двойным стандартам, лицемерию и прямой лжи, принося дипломатические методы мирного разрешения споров в жертву силовому противоборству, «гибридным войнам», тотальной конфронтации, а также – стремлению нанести сопернику стратегическое поражение».

«С подачи Запада подтачиваются базовые устои международного общения. Попираются универсальные нормы права, принципы Устава ООН, включая суверенное равенство государств, невмешательство во внутренние дела и самоопределение народов. В основе такой политики Запада лежит неоколониализм и стремление под прикрытием красивых лозунгов добиваться доминирования в политической, экономической, гуманитарной сферах», – сказал Лавров и добавил: «Проводится искусственное деление мира на своих и чужих, на «цветущий сад» и «джунгли». По непонятным критериям страны вдруг объявляются то демократиями, то диктатурами – так на практике выглядят пресловутые «правила», которые Запад проталкивает взамен международного права»

Рио-де-Жанейро, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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