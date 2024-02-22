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Четверг, 22 февраля 2024, 15:54 мск

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Глава ДНР призвал жителей оставаться дома в праздники из-за угрозы терактов

Денис Пушилин, фото: «Донецкое агентство новостей»

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал жителей региона не выходить на улицу без особой необходимости в праздники. Он считает, что ВСУ могут увеличить количество обстрелов и устроить теракты. Об этом Пушилин написал в своем телеграм-канале.

Он отметил, что опыт подсказывает, что в праздники ВСУ могут усилить обстрелы, а также устроить провокации и террористические атаки.

«Прошу всех усилить меры личной безопасности. Без особой необходимости не передвигайтесь по улицам!», – призвал Пушилин жителей ДНР.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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