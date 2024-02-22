Хуситы запретили британским, американским и израильским судам заходить в Красное и Аравийское моря

Центр координации гуманитарных операций движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» в четверг, 22 февраля, уведомил мировые страховые компании в том, что «отныне американским, британским и израильским судам запрещен заход в Красное и Аравийское моря, а также в Аденский залив», – сообщает агентство Reuters.

В заявлении хуситов, адресованном судоходным страховщикам и фирмам, на которое ссылается агентство, в частности, говорится, что «судам, которые ходят под флагом США и Великобритании или принадлежат американским или британским физическим или юридическим лицам запрещен вход в Красное море, Аденский залив и Аравийское море. То же касается и судов, принадлежащих израильским физическим и юридическим лицам или ходящим под флагом Израиля».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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