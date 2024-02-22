Вашингтон заявил, что работает над «скорейшим» вступлением Киева в НАТО

Исполняющая обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Йюри Ким на брифинге, посвященном двухлетию с начала специальной военной операции РФ на Украине, в четверг, 22 февраля, заявила, что Соединенные Штаты видят будущее Украины в НАТО и работают над скорейшим вступлением Киева в военный альянс, – сообщают СМИ.

В ходе своего общения с журналистами представитель главы Госдепа сказала: «Президент Байден дал предельно четко понять, что мы в будущем видим Украину членом НАТО. Мы очень тесно наряду со своими союзниками работаем над тем, чтобы Украина, как можно скорее, была готова к вступлению в альянс».

«Цель США – победа Украины в войне с Россией, и мы должны это обеспечить. Интересам США соответствует, чтобы обеспечить победу Украины», – добавила Йюри Ким.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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