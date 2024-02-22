Путин ответил на оскорбление Байдена

Президент России Владимир Путин в четверг, 22 февраля, заявил, что несмотря на оскорбительные заявления Джо Байдена, все равно «для России он более предпочтителен в качестве будущего президента США», – сообщают телеканала Россия 24.

Отвечая на просьбу журналиста Павла Зарубина прокомментировать слова Байдена, что «Путин – сумасшедший сукин сын», глава государства сказал: «Ранее вы меня спрашивали, кто для нас предпочтительнее в качестве будущего президента США. Я сказал, что мы будем работать с любым президентом. Но я полагаю, что для России Байден более предпочтителен. И судя по тому, что он сейчас сказал, я абсолютно прав. Потому что это – адекватная реакция на то, что было сказано с моей стороны. Потому что он же не может мне сказать: «Володя, молодец, спасибо, ты мне очень помог».

«Мы понимаем, что там происходит с внутриполитической точки зрения. И эта реакция абсолютно адекватная, а значит, я был прав. И то, что я говорил, что для нас лучше, я и сейчас могу повторить – Байден», – подчеркнул Путин.

Казань, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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