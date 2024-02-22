Лавров об истерике Запада по поводу смерти Навального*: У них у самих бревно в глазу с Ассанжем

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G20 в Рио-де-Жанейро, комментируя реакцию Запада по поводу смерти Алексея Навального*, заявил, что «что у них самих бревно в глазу с Джулианом Ассанжем и Гонсало Лирой, который умер в украинской тюрьме от пыток», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами, отвечая на вопрос о рекации Запада на смерть Алексея Нвального* глава российского МИДа сказал: «Виновных всегда определяют американцы: они действуют как и прокурор-обвинитель, и судья, и исполнитель наказания. Но, не имеют права эти люди вмешиваться в наши внутренние дела. Тем более что у них самих такое бревно в глазу с Джулианом Ассанжем, Гонсало Лирой, который скончался от пыток в украинской тюрьме. Ни американцы, ни кто-либо другой из западных деятелей никоим образом это даже не комментировали. Просто еще раз убеждаюсь: нацистам все можно».

* Признан иноагентом, включен в реестр террористов и экстремистов

Рио-де-Жанейро, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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