СМИ: В Бразилии побоялись заправить самолет Лаврова из-за санкций США

Бразильский поставщик керосина Vibra Energia отказалась заправлять российский Ил-96 главы МИД РФ Сергея Лаврова, испугавшись вторичных санкций со стороны США, – сообщает в четверг, 22 февраля, издание Aero Telegraph.

В заметке издания, в частности, говорится: «Vibra Energia отказалась заправлять российский Ил-96, потому что побоялась вторичных санкций США. В результате российский министр Лавров добирался до столицы Бразилии в качестве попутчика на самолете главы МИД Бразилии Мауро Виейры».

Со своей стороны Сергей Лавров прокомментировал ситуацию словами: «Так получилось, что здесь в Бразилии практически нет компаний, которые заправляют самолеты и которые не принадлежат западным корпорациям. Это тоже хороший пример для того, чтобы понять, как геополитика влияет даже не просто на экономику, а на нормальные межгосударственные связи».

Рио-де-Жанейро, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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