Хуситы беспилотниками атаковали американский эсминец в Красном море

Военный представитель йеменского движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа в четверг, 22 февраля, заявил, что силами ВМС движения в Красном море беспилотными средствами был атакован американский эсминец, а в Аденском заливе ракетами был нанесен удар по коммерческому судну Islander, – сообщает телеканал Al Masira.

В эфире телеканала представитель йеменских хуситов сказал: «Военно-морские силы Йемена с помощью нескольких противокорабельных ракет провели операцию против британского судна Islander в Аденском заливе. В результате атаки на судне вспыхнул пожар. …В Красном море с помощью нескольких беспилотников был атакован эсминец США».

Следует отметить, что ранее сегодня газета Le Figaro со ссылкой на французский Генштаб сообщила, что многоцелевой фрегат «Эльзас» ВМС Франции в ночь на четверг, 22 февраля, в районе Красного моря «обнаружил угрозу, открыл огонь и уничтожил два дрона, запущенных с территории Йемена».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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