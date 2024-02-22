Россия передала «жесткую ноту протеста» в Госдеп США из-за оскорблений Путина Байденом

Посол России в США Анатолий Антонов в четверг, 22 февраля, заявил, что Москва передала в Госдепартамент Соединенных Штатов «жесткую ноту протеста» из-за оскорбительных высказываний Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина.

В комментарии Антонова, опубликованном в Telegram-канале российского посольства, говорится: «Как только сегодня утром начал работу госдеп, мы направили жесткую ноту протеста о возмутительном характере и недопустимости оскорблений со стороны американского руководства в адрес российского президента. …Ситуацию вряд ли получится урегулировать простыми извинениями, да и американские власти на это не пойдут».

«Непозволительная риторика Байдена демонстрирует лишь бессилие и отсутствие здравого смысла в политике по отношению к России. Делается все для того, чтобы спровоцировать нас на эмоциональные ответные шаги. Очевидно, что грубость, ругань, нецензурные высказывания не служат укреплению стратегической безопасности, столь необходимой миру в текущих исторических условиях», – отметил российский дипломат.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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