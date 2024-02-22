Вашингтон попытался объяснить оскорбления президентом США Владимира Путина

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 22 февраля, заявил, что президент США Джо Байдена позволил себе оскорбительные высказывания в адрес Владимира Путины «из-за угроз национальной безопасности Соединенных Штатов, которые исходят от России», – сообщают СМИ.

Комментируя оскорбление Путина хозяином Белого дома, Кирби сказал: «У нас имеются серьезные беспокойства относительно угроз национальной безопасности, исходящих от Владимира Путина и от России, и президент серьезно сфокусирован, когда говорит об этом. А вызовами национальной безопасности для США являются: конфликт на Украине, отношения Москвы с Тегераном, а также российские планы разместить в космосе противоспутниковое оружие».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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