Мишель в очередной раз пообещал Зеленскому «железную поддержку столько, сколько это потребуется»

Председатель Европейского совета Шарль Мишель после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 22 февраля, заявил о «железной финансовой и военной поддержке Украины столько, сколько это потребуется», – сообщают украинские СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Мишель написал: «Я подтвердил железную финансовую и военную поддержку Украины со стороны ЕС столько, сколько потребуется. Россия никогда не сможет погасить пламя демократии в Украине. Судьба Украины – в ЕС».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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