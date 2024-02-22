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Пятница, 23 февраля 2024, 00:03 мск

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Мишель в очередной раз пообещал Зеленскому «железную поддержку столько, сколько это потребуется»

Глава Евросовета Шарль Мишель Фото: lb.ua

Председатель Европейского совета Шарль Мишель после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 22 февраля, заявил о «железной финансовой и военной поддержке Украины столько, сколько это потребуется», – сообщают украинские СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Мишель написал: «Я подтвердил железную финансовую и военную поддержку Украины со стороны ЕС столько, сколько потребуется. Россия никогда не сможет погасить пламя демократии в Украине. Судьба Украины – в ЕС».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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