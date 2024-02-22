Мишель в очередной раз пообещал Зеленскому «железную поддержку столько, сколько это потребуется»

Председатель Европейского совета Шарль Мишель после телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 22 февраля, заявил о «железной финансовой и военной поддержке Украины столько, сколько это потребуется», – сообщают украинские СМИ.
В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Мишель написал: «Я подтвердил железную финансовую и военную поддержку Украины со стороны ЕС столько, сколько потребуется. Россия никогда не сможет погасить пламя демократии в Украине. Судьба Украины – в ЕС».
Брюссель, Иван Бабурин
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