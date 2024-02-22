Белый дом выступил с угрозами введения санкций против Тегерана

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в четверг, 22 февраля, заявил, что если подтвердятся данные о том, что Иран поставит России баллистические ракеты, США введут против него санкции, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Кирби сказал: «Если Иран будет поставлять баллистические ракеты, наш ответ будет быстрым и жестким. Мы введем дополнительные санкции против Ирана в ближайшие дни, и мы готовы пойти дальше, если Иран будет продавать России баллистические ракеты. Мы вынесем этот вопрос на СБ ООН, введем дополнительные санкции и скоординируем будущие варианты реакции с союзниками и партнерами».

При этом, представитель Белого дома заявил о возможности поставок американского дальнобойного оружия Украине.

«Мы никогда не отказывались от возможности поставок ракет ATACMS. Они по-прежнему являются неотъемлемой частью дискуссий, которые мы продолжаем вести с Украиной», – заявил Кирби.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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