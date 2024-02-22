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Пятница, 23 февраля 2024, 01:00 мск

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Нуланд пообещала «сотни, сотни и сотни» новых санкций против России

Фото: УНИАН

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне в четверг, 22 февраля, заявила, что Белый дом готов в ближайшие дни ввести против России «сотни, сотни и сотни» санкций, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Нуланд сказала: «США в ближайшие пару дней представят сокрушительный новый пакет санкций против России, в него войдут сотни, сотни и сотни ограничений. Я подожду и позволю Белому дому объявить об этом».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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