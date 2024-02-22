Байден пообещал Юлии Навальной ввести санкции против России

Президент США Джо Байден в четверг, 22 февраля, сообщил, что встретился со вдовой Алексея Навального* Юлией и пообещал ей уже в пятницу, 23 февраля, ввести против России санкции «в ответ за смерть ее мужа», – передают СМИ.

В сообщении, распространенном Белым ломом, в частности, говорится: «Президент Байден в Сан-Франциско встретился с Юлией Навальной и Дарьей Навальной. Он сказал, что администрация США завтра объявит о новых значительных санкциях против России в ответ на смерть Алексея (Навального*)».

На своей официальной странице в одной из соцсетей о встрече с Навальными сам Байден написал следующее: «Сегодня я встретился с Юлией и Дашей Навальными – близкими Алексея, чтобы выразить соболезнования в связи с их трагической потерей. Наследие мужества Алексея будет жить в Юлии и Даше, а также в бесчисленном количестве людей по всей России, борющихся за демократию и права человека».

*Признан террористом и экстремистом

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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