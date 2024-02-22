Путин поздравил граждан России с Днем защитника Отечества

Президент России Владимир Путин, в пятницу, 23 февраля, в видеопоздравлении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что все граждане страны верят в силу и надежность своих защитников, а что участники специальной военной операции являются подлинными народными героями, которые сражаются за правду и справедливость.

В своем поздравлении, глава государства сказал: «Уважаемые товарищи! Друзья! Поздравляю ветеранов, личный состав, гражданский персонал Вооружённых Сил, всех, кто прошёл воинскую службу, с Днем защитника Отечества! Этот праздник – один из самых почитаемых в России. Он давно стал народным и всегда отмечается широко, по всей стране, во всех коллективах и семьях, в каждом городе или селе – с пониманием великой значимости ратного труда, с огромным уважением к нашим военнослужащим, ко всем, кто стоит за Родину, защищает ее интересы, безопасность граждан, суверенитет и независимость России. Мы гордимся нашими родными армией и флотом, их стойким, неустрашимым характером, который закалялся в суровых битвах. Их верностью русской воинской школе, заветам великих полководцев, опыту многих поколений российских воинов».

«На переднем крае сегодня – участники специальной военной операции. Вы сражаетесь за правду и справедливость, проявляете мужество и отвагу, защищая Россию. Вы – наши подлинные народные герои. Мы гордимся вами, восхищаемся вашей смелостью, чтим подвиги. Знаем, что вам трудно, и будем делать все возможное, чтобы вы смогли выполнить поставленные перед вами задачи. Благодарю вас за доблестное исполнение воинского долга, за честное, самоотверженное служение Отечеству», – подчеркнул президент России.

«Дорогие друзья! Страна, все граждане России верят в силу и надежность своих защитников и знают, что вы всегда на посту, всегда на страже интересов и безопасности Отчизны. Желаю вам крепкого здоровья и новых успехов на благо Родины. И конечно, самые теплые поздравления вашим семьям, вашим близким, тем, кто вас любит и ждёт, кто является для вас надёжной опорой в жизни и на службе. С праздником вас!», – заявил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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