Шойгу приказал произвести праздничные салюты по случаю Дня защитника Отечества

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу пописал приказ, в котором распорядился по случаю Дня защитника отечества, в пятницу, 23 февраля, произвести праздничные салюты в Москве и Санкт- Петербурге, а также в ряде городов страны.

В приказе министра обороны РФ, опубликованном на сайте ведомства, в частности, говорится: «В ознаменование Дня защитника Отечества приказываю: 23 февраля 2024 г. в 21.00 по местному времени произвести праздничные салюты с привлечением воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации в столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии, тридцатью залпами холостых выстрелов артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с существующими нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий на один артиллерийский салют».

«Во все времена наши воины верой и правдой служили Отчизне, доблестно отстаивали свободу и независимость родной земли. Сегодня, в ходе проведения специальной военной операции, они, как и прежде, действуют профессионально, мужественно и самоотверженно, образцово выполняют поставленные задачи, надежно обеспечивают суверенитет и стратегическую безопасность государства. Своей беспримерной стойкостью и решительностью, верностью долгу и ежедневными подвигами военнослужащие Вооруженных Сил Российской Федерации и добровольцы шаг за шагом приближают победу России. Поздравляю вас, ваших родных и близких с праздником! Благодарю за добросовестную службу и ратный труд! Искренне желаю всем крепкого здоровья, счастья и новых свершений во имя нашей Родины!», – говорится также в тексте поздравления Сергея Шойгу по случаю Дня защитника Отечества.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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