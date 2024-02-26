Еврокомиссия попросила Киев «понять» европейских фермеров

Еврокомиссар по сельскому хозяйству ЕС Януш Войцеховский в понедельник, 26 февраля, призвал киевские власти «понять европейских фермеров» и обеспечить «позитивный подход» со стороны Украины для обеспечения транзита и транспортировки ее зерна в морские порты, – сообщают СМИ.

В заявлении Войцеховского, в частности, говорится: «Нам необходимо поддерживать Украину, обеспечивать транзит и транспорт ее зерна в морские порты и отправлять его в страны, куда Украина традиционно раньше продавала зерно. Но для этого нам нужен позитивный подход Украины, сотрудничество со стороны Киева, чтобы реализовать эту систему. Никакой рынок не может выдержать такого уровня увеличения поставок, поэтому наши украинские партнеры должны понять положение наших фермеров».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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