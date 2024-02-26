Любош Блаха: Словакия «никогда не отправит своих молодых людей умирать за Украину»

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха в понедельник, 26 февраля, перед началом конференции, срочно созванной президентам Франции Эмманюэлем Макроном с участием лидеров около 20 западных стран по украинскому вопросу, заявил, что Братислава никогда не позволит молодым словакам ехать и умирать за Украину, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Блаха сказал: «Запад толкает нас в Третью мировую войну. Мы все на ее грани со вчерашнего вечера. Что вообще происходит в Париже?! Роберт Фицо (премьер-министр Словакии) подтвердил сегодня, что некоторые западные страны хотят отправить своих солдат в Украину – и никто не может предсказать последствия. Существует реальная угроза ядерного конфликта. До сих пор Запад вел опосредованную войну против России, но начинается новая фаза. Запад вступит в открытый и прямой военный конфликт с Россией – это всего в миллиметре от тотальной войны».

«Словакия не хочет иметь с этим ничего общего. Никакого оружия Украине, никаких войск Украине, никаких убийств. Вместо эскалации конфликта, которую поддерживают западные державы, мы призываем к прекращению огня и мирным переговорам. Мы можем обещать одно: нашим молодым людям не нужно бояться. Мы не позволим им поехать умирать в Украину. Никогда! Мы не позволим втянуть Словакию в войну против России. …В Париже будет решаться быть или не быть. Давайте скрестим пальцы за Роберта Фицо – пусть он спасет мир», – добавил словацкий вице-премьер.

Ранее сегодня сообщалось, что в парижской конференции по Украине примут участие канцлер Германии Олаф Шольц, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер Испании Педро Санчес, премьер Нидерландов Марк Рютте, лидеры стран Скандинавии и Балтии. США будут представлять помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джим О'Брайен, а Канаду – министр обороны Билл Блэр. Ожидается выступление Зеленского.

Братислава, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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