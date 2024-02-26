В НАТО пообещали поддерживать Молдавию

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ в понедельник, 26 февраля, в Бухаресте заявил, что в случае присоединения непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) к России альянс обещает поддерживать Молдавию, – сообщает телеканал PRO TV.

В интервью румынскому телеканалу замгенсека блока НАТО сказал: «На мероприятии, которое пройдет в Тирасполе 28 февраля (съезд депутатов всех уровней ПМР, – прим. ред.), скорее всего, будет анонсировано намерение подписать новые торговые соглашения между Россией и Приднестровьем, которые также являются незаконными. Референдум в Приднестровье уже был, его итоги мы знаем. Если Россия будет стремиться к присоединению Приднестровья, если это произойдет, НАТО осудит эти шаги и продолжит поддерживать Молдавию, так как эта страна важна для альянса».

Бухарест, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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