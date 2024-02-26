Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в блок НАТО

Государственное собрание (парламент) Венгрии в понедельник, 26 февраля, на первом заседании весенней сессии ратифицировало заявку Швеции на вступление в блок НАТО, – передают СМИ со ссылкой на трансляцию на сайте венгерского парламента.
Сообщается, что «за» вступление Швеции в НАТО проголосовали 188 депутатов, шестеро – «против», не приняли участия в голосовании четыре депутата.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию венгерским парламентом заявки Швеции.
«Это сделает альянс сильнее и безопаснее», – заявил генсек блока НАТО.
Будапешт, Иван Бабурин
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