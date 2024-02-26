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Понедельник, 26 февраля 2024, 21:05 мск

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Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в блок НАТО

Государственное собрание (парламент) Венгрии в понедельник, 26 февраля, на первом заседании весенней сессии ратифицировало заявку Швеции на вступление в блок НАТО, – передают СМИ со ссылкой на трансляцию на сайте венгерского парламента.

Сообщается, что «за» вступление Швеции в НАТО проголосовали 188 депутатов, шестеро – «против», не приняли участия в голосовании четыре депутата.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг приветствовал ратификацию венгерским парламентом заявки Швеции.

«Это сделает альянс сильнее и безопаснее», – заявил генсек блока НАТО.

Будапешт, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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