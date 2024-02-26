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Понедельник, 26 февраля 2024, 21:05 мск

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Макрон заявил о нежелании Запада воевать с «русским народом»

Архив, фото: Kremlin.ru

Президент Франции Эмманюэль Макрон на открытии конференции по поддержке Украины в Париже в понедельник, 26 февраля, заявил о нежелании Запада «вступать в войну с русским народом», – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию на YouTube-канале Елисейского дворца.

В ходе своего выступления глава Пятой республики сказал: «Мы все едины в том, что мы не желаем вступать в войну с русским народом и будет работать над тем, чтобы избегать эскалации конфликта на Украине, как мы это успешно делали на протяжении двух лет, с самого начала».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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