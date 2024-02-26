Боррель заявил, что Израиль способствовал созданию ХАМАС

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на форуме в бизнес-школе в Мадриде в понедельник, 26 февраля, заявил, что Израиль способствовал созданию палестинского движения ХАМАС в качестве противовеса другой политической партии Палестины – ФАТХ, – сообщает The Times of Israel.

Комментируя свое январское заявление о том, что Израиль «создал» и «финансировал» исламистскую группировку ХАМАС, Боррель сказал: «Я не говорил, что Израиль финансировал это движение, отправляя чеки, но он позволил группировке развиваться в качестве конкурента ведущей палестинской партии ФАТХ».

Мадрид, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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