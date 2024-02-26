В Конгрессе США призвали воспользоваться поправкой к Конституции для отстранения Байдена

Член Палаты представителей Конгресса США Кен Бак от штата Колорадо заявил, что ради отстранения от власти президента Джо Байдена планирует внести на рассмотрение резолюцию, призывающую правительство воспользоваться 25-й поправкой к Конституции страны, – сообщает телеканал Fox News.

В интервью телеканалу конгрессмен сказал: «Наиболее серьезным основанием для запуска процедуры по отстранению Байдена от власти служит недавний доклад спецпрокурора Роберта Хёра по делу об обращении с секретными документами. Хотя в самом докладе выводов о необходимости предъявления обвинений президенту не содержится, он охарактеризован в документе как пожилой человек с плохой памятью. При этом, социальные проблемы и угрозы в сфере безопасности, с которыми сталкивается наша страна, бесчисленны и требуют от главы исполнительной власти сильных когнитивных и физических способностей. Пришло время вице-президенту и кабинету министров, задействовав 25-ю поправку, поставить интересы нашей страны на первое место и двигаться вперед».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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