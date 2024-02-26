Координатор по межпарламентским связям с парламентом Луганской Народной Республики (ЛНР), депутат Госдумы Виктор Водолацкий в понедельник, 26 февраля, заявил, что в связи с наступлением российских войск киевский режим эвакуировал из Купянска Харьковской области своих чиновников из госучреждений, – сообщает ТАСС.

В комментарии агентству Водолацкий сказал: «Что касается Купянска, то оттуда уже эвакуированы все госучреждения. Начинается паника и в Харькове, в районе Синьковки идут бои, в районе Песчаного. На харьковском направлении российские войска ведут бои с 22-й, 26-й, 32-й и 57-й десантными и механизированными бригадами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вот мы их перемалываем и отодвигаем. Они несут огромные потери личного состава, однако главком ВСУ Александр Сырский продолжает отдавать им приказы «контрнаступать». Сырский не зря имеет клички Мясник и Генерал 200. Ему главное показать, что они контратакуют. Ему наплевать на потери».

Луганск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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