Иван Охлобыстин вручит 10 миллионов рублей бойцам, подбившим Abrams

Актер, режиссер и бизнесмен Иван Охлобыстин в понедельник, 26 февраля, заявил, что, «как и обещал», в ближайшее время передаст бойцам 10 миллионов рублей за уничтожение американского танка M1 Abrams, – сообщают СМИ.

На своей странице в соцсети «ВКонтакте» Охлобыстин написал: «Поздравляю ребят из 15-й ОМБ с первым «Абрамсом»! 10 млн. рублей будут направлены героям в самое ближайшее время. Прекрасный день, честный приз!»

Ранее сегодня под Авдеевкой бойцы бригады «Черные гусары» впервые уничтожили, появившийся в зоне СВО американский танк M1 Abrams.

«Сначала танк поразили FPV-дроном, после чего добили из РПГ-7», – пишет «Российская газета».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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