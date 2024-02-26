Байдена обвинили в преследовании Трампа «до границы с Мексикой»

Пресс-секретарь предвыборного штаба Дональда Трампа Кэролайн Левитт в понедельник, 26 февраля, заявила, что президент США Джо Байден в попытке снять с себя ответственность за крупнейший в истории Соединенных Штатов иммиграционный кризис «преследует» Трампа до границы с Мексикой, – сообщают СМИ.

Комментируя планы Байдена посетить границу с Мексикой одновременно с Трампом, Левитт сказала: «Неискренняя попытка Байдена в последнюю минуту преследовать Трампа до границы не поможет, так как американцы знают, что он единолично несет ответственность за худший иммиграционный кризис в истории и последовавший за ним кризис с преступностью среди мигрантов, который затронул все сообщества».

Ранее СМИ сообщали, что Байден и Трамп планируют посетить границу между США и Мексикой в штате Техас 29 февраля.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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