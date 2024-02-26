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Понедельник, 26 февраля 2024, 23:51 мск

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Австрийский канцлер заявил, что мира на Украине не будет без участия в переговорах Путина

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер на конференции в поддержку Украины в Париже в понедельник, 26 февраля, заявил, что без участия президента России Владимира Путина мира на Украине достичь будет нельзя, – передает портал Exxpress.

Согласно сообщению портала, в ходе своего выступления Нехаммер сказал: «Путин также нужен за столом переговоров, потому что иначе мы не достигнем мира. Если это будет полезно, если поможет, я бы снова встретился с ним».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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