Австрийский канцлер заявил, что мира на Украине не будет без участия в переговорах Путина

Федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер на конференции в поддержку Украины в Париже в понедельник, 26 февраля, заявил, что без участия президента России Владимира Путина мира на Украине достичь будет нельзя, – передает портал Exxpress.
Согласно сообщению портала, в ходе своего выступления Нехаммер сказал: «Путин также нужен за столом переговоров, потому что иначе мы не достигнем мира. Если это будет полезно, если поможет, я бы снова встретился с ним».
Париж, Иван Бабурин
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