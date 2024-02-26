Германия направила на Украину очередной пакет военной помощи

Федеральное правительство Германии в понедельник, 26 февраля, сообщило, что за счет ресурсов вооруженных сил направляет Украине новый пакет военной помощи, в который входит оборудование, вооружение и боеприпасы, – сообщают СМИ.

В документе, опубликованном на сайте правительства ФРГ, в частности, говорится: «Украине выделено 14 тысяч артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм., 4 машины разминирования WISENT 1; 3 мобильных дистанционно управляемых и защищенных систем разминирования; 250 наборов для разминирования; 10 разведывательных БПЛА Vector с запасными частями; 22 антидроновые системы; 12 терминалов SatCom; 4 автомобиля для пограничников, а также материалы для обезвреживания взрывоопасных предметов».

«На военную помощь Украине с 24 февраля 2022 года Германия поставила материалы из запасов Федеральных вооруженных сил на сумму 5,2 млрд евро. Более 10 тысяч украинских солдат прошли военную подготовку на территории ФРГ, на что было потрачено 282 млн. евро. Дополнительные 2,9 млрд евро были выделены в первые два года войны на помощь, которая поступит только в 2025-2028 годах», – напоминает правительство Германии.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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