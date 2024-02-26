В Госдуме заявили, что претензий к радуге – нет

Председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике Александр Хинштейн в понедельник, 26 февраля, заявил, что к «нормальной» радуге претензий нет, она не является символом запрещенного в России движения ЛГБТ*.

В своем Telegram-канале Хинштейн написал: «В нормальной семицветной радуге есть голубой цвет, а в символе ЛГБТ* – нет. Можно любую историю довести до абсурда… В Ленобласти решили переименовать детский фестиваль «Радуга», я публично попросил: оставьте название. Нет претензий к радуге».

*Движение признано экстремистским и запрещено в России

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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