Путин: Силы специальных операций показывают примеры героизма и отваги в боях с неонацистами

Президент России Владимир Путин во вторник, 27 февраля, поздравляя военнослужащих и ветеранов Сил специальных операций Вооруженных Сил России выразил особую благодарность воинам – участникам специальной военной операции, которые «показывают примеры героизма и отваги в боях с неонацистами»

В видеопоздравлении, размещенном на сайте Кремля, глава государства говорит: «Уважаемые товарищи! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём Сил специальных операций. Благодарю весь личный состав и ветеранов за честную, добросовестную ратную службу и личное мужество, за верность присяге и долгу. Особые слова благодарности воинам – участникам специальной военной операции. На самых опасных участках – на передовой, в глубоком тылу противника, в рейдах и стремительных атаках – вы с честью выполняете поставленные задачи, действуете смело, грамотно, решительно. Подразделения Сил специальных операций на деле доказали, что готовы по первому приказу встать на защиту Родины, отстаивать национальные интересы России в любой точке мира. Вы защищали жителей Крыма и Севастополя от угроз националистов и карателей, блестяще проявили себя в борьбе с терроризмом в Сирии, а сегодня показываете примеры героизма и отваги в боях с неонацистами. …Мы будем и дальше укреплять Силы специальных операций, повышать их мобильность, ударный потенциал, оснащать оружием и техникой нового поколения. Подчеркну, это один из ключевых приоритетов долгосрочного развития армии и флота.».

«Уважаемые друзья! Подразделения Сил специальных операций всегда на боевом посту. И уверен, что вы будете брать новые высоты и в боевой подготовке, и в ратном деле, вносить весомый вклад в защиту России, в обеспечение безопасности нашей Родины и нашего народа. Еще раз благодарю вас за службу. Желаю личному составу и ветеранам Сил специальных операций крепкого здоровья и успехов, благополучия вашим близким. С праздником!», – заявил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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