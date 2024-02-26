Израиль готовится передать «украинским друзьям» системы раннего предупреждения ракетной угрозы

Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрданна на заседании Генеральной Ассамблеи в понедельник, 26 февраля, заявил, что Тель-Авив работает над передачей Украине систем раннего предупреждения о российских ракетных ударах и атаках беспилотников, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Эрдан скзал: «Израиль работает над тем, чтобы предоставить Украине системы раннего предупреждения для защиты от ракетных ударов России и атак беспилотников. Мы развиваем исследования в этой сфере и будем рады поделиться этим потенциалом с нашими друзьями на Украине».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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