Макрон: возможность отправки западных войск на Украину нельзя исключать

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам прошедшей накануне в Париже конференции по Украине допустил отправку войск стран Запада на Украину в будущем. По его словам, лидеры стран-членов ЕС и НАТО обсуждали на встрече возможность отправки своих сухопутных войск на Украину, но не смогли достичь консенсуса по этому вопросу.

«Все обсуждалось сегодня в свободной и прямой манере. Сегодня нет консенсуса по отправке сухопутных войск в официальной манере. Но в развитии ситуации ничего не может быть исключено», – сказал Макрон на пресс-конференции (цитата по РИА «Новости»).

Французский президент добавил, что западные страны «сделают всё, чтобы Россия не выиграла эту войну». В связи с этим он счел «всё возможным, если это будет полезно, чтобы достичь поставленной цели».

Макрон также объявил о создании коалиции по поставкам украинскому режиму бомб и ракет среднего и большой дальности.

«Мы решили создать девятую коалицию для глубоких ударов – то есть бомбы и ракеты дальнего действия… Мы организуем эту коалицию, чтобы привлечь все страны, у кого есть возможности, и начать поставки новых вооружений», – сказал он. Президент Франции напомнил, что сейчас существуют восемь коалиций, занимающихся поставками Киеву отдельных видов вооружений, включая системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.

Макрон добавил, что главным приоритетом западных стран остается передача Украине боеприпасов. «Мы выразили готовность передать до конца все, что у нас есть», – цитирует французского лидера «Интерфакс». По его словам, второй по важности приоритет – «поставки средств ПВО, далее – «ракеты, бомбы».

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо накануне заявил журналистам, что некоторые страны ЕС и НАТО обдумывают возможность направить свои войска на Украину в рамках двусторонних договоренностей. По его словам, для него конференция в Париже является подтверждением провала стратегии Запада на Украине. Фицо подчеркнул, что возможное появление военнослужащих западных стран на Украине не позволит добиться уступок от России, а только приведет к эскалации конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону предупредил, что отправка регулярных войск стран Запада на Украину поставит мир на грань конфликта планетарного масштаба.

Париж, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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