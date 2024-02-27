Посол ЮАР не исключил выхода страны из БРИКС в случае победы оппозиции на выборах

Южно-Африканская Республика может изменить внешнеполитический курс и выйти из БРИКС в случае прихода к власти после выборов оппозиции. Такое заявление сделал посол ЮАР в России Мзувукиле Джефф Макетука. Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса назначил всеобщие выборы в республике на 29 мая 2024 года.

«Если официальная оппозиция победит на выборах, произойдут изменения во внешнеполитической позиции Южной Африки. Велика вероятность, что, если это произойдет, Южная Африка будет выведена из БРИКС. Примерно таким же образом, как это произошло в Аргентине», – сказал дипломат в интервью ТАСС.

По словам посла, главной оппозиционной партией в ЮАР является «Демократический альянс», и в случает ее победы «расклад изменится». «Такова реальность. Потому что главная оппозиционная партия не является другом России», – заключил Макетука.

В ЮАР лидер победившей на всеобщих выборах партии становится новым президентом страны. В ходе выборов будет избран новый состав Национальной ассамблеи (парламента) страны, после чего ее депутаты примут решение об избрании президента страны из числа членов парламента. Правящая в ЮАР партия «Африканский национальный конгресс» уже утвердила Рамапосу своим кандидатом на президентский пост.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube