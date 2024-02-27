Париж не исключил появления французских военных на Украине

Глава МИД Франции Стефан Сежурне на заседании Национального собрания (нижней палаты парламента) Пятой республики во вторник, 27 февраля, заявил, что Париж не исключает появления французских военных на Украине для оказания некоторых видов помощи, «но без пересечения черты соучастия в конфликте», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава французской дипломатии сказал: «Мы должны предусмотреть новые действия для поддержки Украины, которые бы отвечали конкретным запросам. Я говорю в частности о разминировании, киберугрозах, производстве оружия на территории Украины. Некоторые из этих действий могут потребовать присутствия военных на территории Украины, но без пересечения черты соучастия в конфликте. Ничего нельзя исключать – такова позиция президента республики на сегодняшний день».

Париж, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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