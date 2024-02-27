Хуситы назвали условия прекращения атак на израильские суда в Красном море

Заместитель руководителя пресс-службы движения йеменского движение хуситов «Ансар Аллах» Насреддин Амер во вторник, 27 февраля, заявил, что, если соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет достигнуто на условиях представителей «сопротивления», атаки на израильские суда в Красном море прекратятся, но американских и британских кораблей это касаться не будет, – сообщает ТАСС.

В сообщении агентства говорится, что представитель йеменских хуситов сказал следующее: «Решение о препятствии прохождения израильских судов, направляющихся в порты оккупированной Палестины, будет отменено в случае достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газы и снятия с него блокады на условиях движения сопротивления. Что касается атак на американские и британские корабли, то это другой вопрос, и он связан с агрессией США и Великобритании против Йемена».

Сана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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