Посол России в Берлине рекомендовал «быть готовыми к любому развитию ситуации» с поставками дальнобойных ракет Киеву

Российский посол в Германии Сергей Нечаев во вторник, 27 февраля, заявил, что в вопросе возможных поставок немецких крылатых ракет Taurus Украине России необходимо готовиться к любому сценарию, «несмотря на сдержанную позицию» канцлера ФРГ Шольца, – сообщает РИА Новости.

Комментируя агентству принятие немецким парламентом резолюции о поставках дальнобойного оружия Украине, Нечаев сказал: «Решение по поставкам принимает не бундестаг, а правительство. Позиция канцлера ФРГ по «Таурусам» пока сдержанная. Тем не менее, нам надо быть готовыми к любому развитию».

«Не стал бы переоценивать отсутствия прямого упоминания ракет Taurus в тексте резолюции. Германская сторона, начав с поставок Киеву защитных касок, ранее неоднократно пересекала свои же «красные линии» и сегодня лидирует в Европе по поставкам ВСУ самой широкой номенклатуры вооружений, включая гаубицы, тяжелые танки, системы ПВО и т.д. Что касается так называемых западных «вундерваффе», то наши военные и оборонная промышленность всякий раз с ними справлялись. Так будет и впредь, не сомневаюсь. Любая военная поставка Украине – это новые жертвы и затягивание конфликта», – подчеркнул российский дипломат.

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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