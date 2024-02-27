Анкара заявила о готовности оказать содействие в организации переговоров России и Украины

Посол МИД Турции и координатор по Украине Ахмет Гюльдере на Атлантическом совете* в Вашингтоне во вторник, 27 февраля, в ходе дискуссии на тему «Десятилетие временной оккупации Крыма: роль Турции в поддержке Украины» заявил, что когда сложатся подходящие условия, Анкара готова оказать всестороннее содействие организации переговоров России и Украины, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления турецкий дипломат сказал: «Ранее мы организовывали контакты между сторонами (Украины и России, – прим.ред.) в Анталье, в Стамбуле. Когда сформируются подходящие условия для переговоров, дипломатии, мы готовы использовать все свои возможности, чтобы оказать содействие и найти четкое и справедливое решение».

«Дипломатический вклад Турции не ограничился подготовкой площадок для переговоров. Мы вместе с ООН организовали черноморскую зерновую инициативу. Благодаря ей Украина смогла экспортировать более 33 млн. тонн зерна. Были договоренности об обмене пленными. Анкара готова и рассчитывает помогать Киеву в гуманитарной сфере, в восстановлении жилья и инфраструктуры после окончания боевых действий», – добавил Гюльдере.

*Организация признана нежелательной в РФ

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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