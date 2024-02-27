Минфин США призвал страны G7 срочно конфисковать замороженные активы РФ и передать их Украине

Министр финансов США Джанет Йеллен в Сан-Паулу во вторник, 27 февраля, на брифинге накануне встречи стран G20 заявила, что странам «Большой семерки» необходимо срочно конфисковать прибыль от замороженных российских активов и перенаправить ее на Украину, – сообщает французское агентство AFP.

В ходе общения с журналистами Йеллен сказала: «Нашей коалиции необходимо срочно найти способ разблокировать стоимость этих обездвиженных активов, чтобы поддержать дальнейшее сопротивление Украины и ее долгосрочную реконструкцию. Существуют веские международные правовые, экономические и моральные аргументы в пользу продвижения этого вопроса».

«Это стало бы решающим ответом на беспрецедентную угрозу глобальной стабильности со стороны России. Это дало бы понять, что Россия не сможет победить, затягивая войну, и побудило бы ее сесть за стол переговоров и договориться о справедливом мире с Украиной», – добавила глава американского минфина.

Сан-Паулу, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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