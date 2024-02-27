Аргентина планирует запретить «гендерно-нейтральный» язык в документах

Официальный представитель администрации президента Аргентины Мануэль Адорни на брифинге во вторник, 27 февраля, заявил, что правительство страны намерено запретить использование «гендерно-нейтрального» языка в документах всех государственных органах, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Адорни сказал: «По указанию Хавьера Милея будут предприняты действия для запрета инклюзивного языка во всех государственных органах. В документах будет запрещено использовать вместо зафиксированной в словаре буквы «o» знаки «X», «@» и «e», применяемые, в том числе, для обозначения людей, считающих себя небинарными личностями».

Буэнос-Айрес, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube